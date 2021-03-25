В программе «Политика на изнанку» Дмитрий Снегирев, политический эксперт и сопредседатель ГИ «Правое дело», сообщил информацию о количестве населения, которое едет на контролируемые украинские территории с оккупированных Луганской и Донецкой областей за пенсионным обеспечением

Как сообщает Politeka, согласно данным Министерства социальной политики Украины около 70% с 600 тысяч пенсионеров, проживающих на оккупированных российскими войсками территориях, имеют украинскую пенсию. Для ее получения они активно и регулярно пересекают линию разграничения. «Средняя пенсия на территориях Луганской и Донецкой областей немного выше, чем в среднем по Украине от 3000 до 4500 тысяч гривен», - отмечает Снегирев.

Если же подсчитать, сколько Украина тратит из своего бюджета на эти выплаты, то эта сумма, говорит эксперт, составит 1 миллиард 800 тысяч гривен. И это он назвал лишь минимальные цифры. Тем не менее, процедура получения пенсионного обеспечения в украинских банках имеет свои трудности: 60-летний пенсионер должен быть зарегистрирован на территории, контролируемой государством, и верифицировать свои документы.

«Неоднократно украинскому правительству предъявляли международные правозащитные организации претензии по поводу того, что якобы Украина нарушает права пенсионеров, проживающих на временно оккупированных территориях», - рассказывает Снегирев. Мол, этим вопросом должен заниматься не Российская Федерация как оккупант и агрессор, а именно Украина, будучи даже частично оккупированной.

Эксперт считает эту версию событий контраверсионной и напоминает о положениях Женевской конвенции, согласно которым ответственным за выплаты пенсий на оккупированной территории является государство-оккупант.

Напоминаем, Снегирев рассказал о людях в ОРДЛО, которые отвечают за снятие наличных в украинских банках.

Ранее Politeka сообщала о том, что Котенкова рассказала о проверках Пенсионного фонда.