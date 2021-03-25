Відповідно до Женевської конвенції, будь-які питання щодо пенсійного забезпечення мають лягати на плечі РФ, як на країну окупанта. Але міжнародні інституції та правозахисні організації вимагають від України беззастережно виплачувати пенсійне забезпечення. Про це розповів в програмі «Політика навиворіт» на Youtube політичний експерт, співголова ГІ «Права справа» Дмитро Снєгирьов.

«Більшість цивільного населення окупованих територій, які перетинають лінію розмежування, їдуть саме за пенсіями на контрольовану територію. Якщо до пандемії COVID-19 в середньому перетинали кордон до 10 тис. чоловік, то наразі ця цифра впала в рази. За оцінками спеціалістів від 25 до 30 разів зменшився вантажопотік на всіх КПВВ. Це при тому, що працюють фактично тільки два КПВВ», - сказав політолог.

Снєгирьов розповів, що кількість людей, які перетинають умовну лінію розмежування, в тому числі і за пенсіям, зменшилась від 25 до 30 раз. Виникає запитання, якщо кількість пенсіонерів, які в’їжджають на контрольовану територію зменшилась в стільки разів, а кількість пенсій, які виплачує Україна і грошові потоки, які направляються на пенсійне забезпечення не зменшились, то яким чином відбувається цей процес?

«Справа в тім, що за інформацію безпосередньо з місця подій, є таке поняття як «сотник і тисячник» - це певна категорія людей, які працюють на не підконтрольній території під патронатом так званих міністерств держбезпеки «ЛНР» і «ДНР» і, відповідно, на них покладене зобов’язання щодо зняття готівки в українських банківських установах і перевезення її через умовну лінію розмежування», - резюмував політичний експерт.

Нагадаємо, Politeka повідомляла зі слів Снєгирьова про те, хто маніпулює переговорним процесом навколо Донбасу.