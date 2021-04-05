Лидеры России, Франции и Германии уделили Украины лишь 30 секунд в недавнем телефонном разговоре, касающемся, в том числе, и мирного урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе. Однако не только международные партнеры «сливают» Украину. Немало вопросов вызывает и позиция собственно украинской стороны.
Об этом рассказывает в своем блоге «Политика наизнанку» военный эксперт, сопредседатель ГИ «Правое дело» Дмитрий Снегирев.
«Представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в силу своих полномочий должен производить единое видение ситуации по переговорному процессу. Речь идет об оценке работы ТКГ. Таким образом уже торпедируется сама идея единого голоса», - отмечает Снегирев.
Потому что, как показывает практика, расхождение в оценках событий достаточно существенная. Кравчук говорит об одном, Арестович о другом, а Гармаш вообще о третьем.
«Нас снова успокаивают: «Ничего страшного не происходит! Это рабочая телефонная работа президентов и мы не можем влиять на подобные процессы». Но мы не только можем, но и имеем полное и моральное право влиять на переговорный процесс. Мы – страна, которая страдает от российской агрессии, и любая инициатива по урегулированию ситуации на востоке Украины должна исходить от Украины», - продолжает эксперт.
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Он предлагает руководствоваться, прежде всего, государственными интересами нашего государства, а не ее партнеров или врагов.
«Об Украине без Украины – нет!», - это и должно стать девизом работы украинской делегации в трехстороннем контактной группе. Вместо этого мы видим другое», - констатирует Снегирев.
Напомним, Жорин пишет, что никакой речи о "мире" на условиях Украины в переговорах не было.
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