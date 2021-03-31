Керівник Центрального штабу Нацкорпусу Максим Жорін прокоментував вчорашню відеоконференцію Путіна, Меркель і Макрона, які обговорювали Україну без участі самої України. У своєму блозі в телеграм Жорін пише, що ніякої мови про "мир" на умовах України в переговорах не йшлося.
“Ми докотились до того, що ситуацію в Україні обговорюють без України, а результати ми дізнаємось з російських ЗМІ. І враховуючи риторику РФ, жодної мови про “мир” на наших умовах не йдеться”, - зазначив Жорін.
Також він висловився про нові пропозиції по реалізації Мінських домовленостей, які активно обговорюються останнім часом. "Західні партнери, як і раніше, намагаються нам нав'язати ту саму “формулу Штайнмаєра” з конституційною реформою, законами про особливий статус ОРДЛО, про місцеві вибори, амністію та вільну економічну зону. І це все - до початку встановлення контролю над нашими кордонами!", — пише керівник штабу Нацкорпусу.
За його словами, Україні пропонують не роззброювати так звану “народну міліцію”, тобто російських бойовиків, та організувати з ними спільне патрулювання. Остаточний контроль над кордоном пропонується встановити лише після проведення виборів, що є просто неприпустимим для української сторони.
На думку Жоріна Мінські домовленості “лишаються абсолютно бездієвим та безперспективним форматом, де всі сторони просто тягнуть час”.
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“Українське суспільство не дозволить провести рішення про особливий статус, конституційні зміни, народну міліцію, вибори без контролю над кордоном та інші подібні речі. Не варто сподіватись реалізувати “формулу Штайнмаєра””, - додає політик.