Керівник Центрального штабу Нацкорпусу Максим Жорін прокоментував вчорашню відеоконференцію Путіна, Меркель і Макрона, які обговорювали Україну без участі самої України. У своєму блозі в телеграм Жорін пише, що ніякої мови про "мир" на умовах України в переговорах не йшлося.

“Ми докотились до того, що ситуацію в Україні обговорюють без України, а результати ми дізнаємось з російських ЗМІ. І враховуючи риторику РФ, жодної мови про “мир” на наших умовах не йдеться”, - зазначив Жорін.

Також він висловився про нові пропозиції по реалізації Мінських домовленостей, які активно обговорюються останнім часом. "Західні партнери, як і раніше, намагаються нам нав'язати ту саму “формулу Штайнмаєра” з конституційною реформою, законами про особливий статус ОРДЛО, про місцеві вибори, амністію та вільну економічну зону. І це все - до початку встановлення контролю над нашими кордонами!", — пише керівник штабу Нацкорпусу.

За його словами, Україні пропонують не роззброювати так звану “народну міліцію”, тобто російських бойовиків, та організувати з ними спільне патрулювання. Остаточний контроль над кордоном пропонується встановити лише після проведення виборів, що є просто неприпустимим для української сторони.

На думку Жоріна Мінські домовленості “лишаються абсолютно бездієвим та безперспективним форматом, де всі сторони просто тягнуть час”.

“Українське суспільство не дозволить провести рішення про особливий статус, конституційні зміни, народну міліцію, вибори без контролю над кордоном та інші подібні речі. Не варто сподіватись реалізувати “формулу Штайнмаєра””, - додає політик.