По словам вице-премьера Алексея Резникова, с завершением карантинных мероприятий Украине придется найти новое государство для встречи Трехсторонней контактной группы. Сейчас же Российская Федерация активно стягивает свою армию к границе с Украиной.

В своей программе «Политика наизнанку» Дмитрий Снегирев, военный эксперт и политолог, сообщил о том, что происходит вокруг переговоров и какие разногласия существуют в заявлениях украинской стороны.

«Украинская делегация вряд ли согласится ехать в Минск», - пересказывает Снегирев слова Резникова. Вице-премьер отметил, что риторика Беларуси сейчас имеет антиукраинский характер и сама страна полностью подконтрольна России. Следовательно, с окончанием карантинных мероприятий для переговоров ТКГ Украине придется подыскать другое государство.

Ведущий также затрагивает тему США в этом вопросе. С одной стороны, Бен Ходжис, бывший командующий американскими войсками в Европе, высказывал предположение о том, что Соединенные Штаты вполне могут присоединиться к «Минскому формату». С другой стороны, Дмитрий Кулеба, Министр иностранных дел, наоборот придерживается мнения, что Соединенные Штаты не захотят принимать в этом участие.

«То есть мы уже решили за американских партнеров, соглашаются они или не соглашаются?», - возмущается Снегирев. По его мнению, Кулеба вообще решился проводить красную линию в этом вопросе. Стоит ли теперь рассчитывать, что США ее переступят?

Пока продолжаются эти переговоры, обсуждения, предположения, разногласия в заявлениях, напоминает эксперт, у границ с Украиной активно размещаются российские военные, при этом не только на территории России, но и Беларуси.

Напоминаем, Снегирев рассказал, как Кравчук пытается переложить ответственность за провал ТКГ на плечи украинцев.

Ранее Politeka сообщала о том, чем должна руководствоваться Украина на переговорах по Донбассу.