В чем секрет такого успешного натиска немцев в течение 1941-1943 годов? Как соообщает Рoliteka.net, на этот вопрос ответил в своем блоге политолог Руслан Бизяев.

Рассказывать об этом Бизяев начинает с конца. Так, 12 мая 1944 удалось лишить Германию последнего завода синтетического топлива. И это был важный момент, ведь уже через несколько дней Альберт Шпеер, рейхсминистр военной промышленности Третьего Рейха, признал, что они проиграл в техническом плане. Меморандум с таким заявлением он отослал канцлеру. С момента уничтожения завода падение Германии было неизбежным.

Политолог отмечает, что еще до войны Германия не имела надлежащих запасов нефти, а наступление начала с другим изобретением - с синтетическим топливом. «Еще в довоенные годы в Германии была реализована большая программа по промышленному освоению методов получения синтетического топлива», - рассказывает он. Преимущественно это была гидрогенизация угля и процесс Фишера-Тропша. Так, благодаря синтетическому топливу по состоянию на 1936 год удалось обеспечить производством большую часть потребления дизтоплива, топочного мазута, автобензина, а авиабензина покрыть и полностью.

Если в 1944 году Германия потеряла последний завод синтетического топлива, то до войны, отмечает Бизяев, их было семь, а всего на год они давали 1,2 млн тонн горючего. А уже в 1943 году количество заводов возросло до 13, а изготовление топлива - до 3,1 млн тонн. Если же добавить еще добычу нефти, то на этот же год сумма топлива возрастает до 6,5 млн. Вместе с тем Бизяев отмечает, что из этой суммы на войско шло 4,4 млн тонн.

«Топливный баланс Третьего рейха до конца войны сводился с избытком», - рассказывает эксперт. Так, к предыдущей сумме добавлялось еще 1,8 млн тонн нефти, которую поставляла преимущественно Румыния.

Итак, тайной такого успешного натиска немцев в течение 1941-1943 годов является разработка технологии и масштабное производство синтетического топлива. В этом также и лежит основа теории «блицкрига».

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