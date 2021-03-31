Як Сталін і Гітлер прийшли до влади? Як правління цих лідерів свого часу призвело до Другої світової війни?

Цих питань торкнувся Герой України Юрій Рибчинський підчас розмови з політиком і журналістом Євгеном Рибчинським у серії програм «Розмови з батьком».

«Передумови довго складалися так, що Гітлер не міг очолити Німеччину», - розповідає Юрій Рибчинський. Так, його партія не мала достатньо сили та навіть була слабкою, якщо порівняти її з комуністичною чи соціал-демократичною.

У той же час Сталін, на противагу Гітлеру, вже досяг певних успіхів у своїй політиці. «Він почав думати, що він очолює єдину країну в світі, яка має на меті побудувати комунізм», - каже Рибчинський, але й додає, що міркування Сталіна були хибними. Так, про нього не йшлося в інтернаціоналах, він не очолив цей рух, комунізмом як ідеєю радше опікувалися партії, до того ж не лише радянські, а, наприклад, італійська та німецька.

Окрім того, існувала така проблема, що Європа не розглядала радянський комунізм як першорядний. Мовляв, він провінційний і слов’янський. Рибчинський також звертає увагу, що лідером Сталіна не вважали і представники соціал-демократичного руху.

Тим не менш, саме Сталін, переконаний Рибчинський, привів Гітлера до влади, допоміг набрати голоси на виборах, що раніше не вдавалося, та здобути силу в парламенті. Також він причетний до початку ворожнечі між німецькими комуністами та соціал-демократами. Історично доведеним фактом є дзвінок Тельмана до Сталіна з проханням отримати дієві поради. «Це призвело до того, що третя сила прийшла до влади», - підсумовує Рибчинський.

Намагаючись розібратися в причинах допомоги Сталіна Гітлеру, Рибчинський робить такий висновок. Гітлер поставив собі ціль відновити Німеччину як потужну військову державу, а саме така країна може вести успішну боротьбу проти капіталізму решти світу. Окрім того, всі ідеї німецького лідера були прописані в «Mein Kampf», його автобіографічній книзі.

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