В последнее время в украинских СМИ просматривается тенденция масштабного распространения информации о наступлении РФ.

Как пишет Politeka.net, военный эксперт, политолог и председатель ОИ «Права справа» Дмитрий Снегирев считает, что эта тенденция является элементом определенного замысла РФ и в собственной программе «Политика наизнанку» рассказал о цели информационных операций России в украинском медиапространстве.

«Скорее всего, это сигнал странам Европы. «Давайте договариваться за спиной Украины о возможности имплементации Минских договоренностей и возможности блокировки усилий американской дипломатии по расширению зоны влияния США»», - отметил Снегирев.

По мнению политолога, активное продвижение украинскими СМИ информации о возможном наступлении РФ – это результат информационной операции. Главная цель операции это уменьшение масштаба влияния США на урегулирование конфликта на востоке Украины и на Европу в целом.

«Как по мне, Службе безопасности Украины, а в частности Департаменту защиты национальной государственности давно уже пора обратить внимание на подобные сентенции проведения информационных операций в украинских СМИ», - подчеркнул Снегирев.

По словам эксперта, информационная операция происходит методом обнародования фотографий, которые на самом деле датированы 2015 годом. Цель – создание определенного информационного повода, а именно нагнетание истерии внутри украинского общества, создав иллюзию военной интервенции.

Напомним, Politeka публиковала, что Снегирев опроверг заявления о сценарии полномасштабного нападения Путина на Киев.

Ранее для Politeka Снегирев рассказал, чем должна руководствоваться Украина на переговорах по Донбассу.