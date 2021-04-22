Численность украинской армии достаточна для того, чтобы вступить в войну с Россией. Об этом рассказал в своей программе «Развилка» Руслан Бизяев, политический обозреватель, эксперт Украинского института политики.

«Войны 21 века – это немножко не про солдат», - подчеркивает Бизяев. По его мнению, в современном мире меряться нужно не количеством человеческих жизней, а развитием искусственного интеллекта, в частности, лазерами и гиперзвуком.

С другой стороны, война на Донбассе - не одна из таких технических войн. Здесь, объясняет Бизяев, по одну сторону баррикад советская армия, а по другую - постсоветская. «Не будет войны гаджетов, как бы кому-то этого ни хотелось сейчас», - убежден обозреватель.

В этой ситуации он считает необходимым провести реформу украинской армии. «И надо понимать, насколько быстро развивается военная наука, и готовиться уже к войне, условно говоря, роботов», - рассказывает Бизяев. По его прогнозам за 2 или 3 года Украина вполне сможет технически подготовиться в этом плане, с другой стороны, сможет и Россия.

Другой вопрос - моральный аспект войны. Эксперт объясняет, что важно не только то, чем воевать, но и то, за что идти на войну.

Напоминаем, Бизяев рассказал, есть ли альтернатива Минским соглашениями.

Ранее Politeka сообщала о том, что Украине для развития придется пойти на ряд непопулярных шагов.