Щоб Україні повернуться на шлях розвитку - їй потрібно буде піти на низку вкрай непопулярних кроків і повернути суверенітет.

Про це сказав політолог Руслан Бізяєв в ефірі програми “Розвилка” з Любов’ю Завальнюк.

Руслан Бізяєв зазначив, що в України є шанс повернутися на шлях розвитку, навіть не зважаючи на те, що у неї багато ворогів - як внутрішніх, так і зовнішніх.

"Для цього треба повернути суверенітет. Законодавчий і народний. Як тільки прийдуть нові еліти - вони перше, що повинні будуть зробити, поставити питання - це повернення внутрішнього і законодавчого суверенітету. Для цього доведеться піти на низку вкрай непопулярних кроків. Тут знаєте - прірву не можна перестрибнути на 99%. В такому випадку, ми повинні розуміти: або ми повільно загниваємо, або ми проводимо швидку хірургічну операцію", - сказав Бізяєв.

За його словами, відрізати доведеться дуже багато і якійсь частині суспільства ці кроки не сподобаються. Але іншого варіанту немає.

"Історія нам пробачить те, що ми відріжемо деякі ракові пухлини, ніж те, що ми потонемо, як в 1919 році", - додав політолог.

Як повідомляла Politeka, експерт зазначив, що в 2014 році ситуація була на порядок гіршою. У нас не було армії, ми не розуміли, що відбувається.

Також Politeka повідомляла, що Заружко зазначила, що питання України - точно не на перших шпальтах.



