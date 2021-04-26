Недавно Леонид Кравчук заявил, что Украине нужно изменить площадку для переговоров. Это значительно повлияло на отношения между Украиной и Беларусью. Также нардеп Евгений Шевченко ездил на встречу с Александром Лукашенко, что украинская сторона признала инициативой депутата.

Военный эксперт, политолог и председатель ОИ «Права справа» Дмитрий Снегирев в собственной программе «Политика наизнанку» рассказал об украинско-белорусских отношениях и о значении визита Евгения Шевченко к Александру Лукашенко.

«Напомню предысторию этого визита – заявление Леонида Кравчука и других представителей Украины в ТКГ о невозможности использования Минска в качестве переговорной площадки. Эти заявления потом еще были озвучены вице-премьер-министром Резниковым», - отметил Снегирев.

По словам эксперта, украинская сторона полностью отрицала использование Минска для переговоров, апеллируя это тем, что Беларусь – пророссийская страна. Также Снегирев добавил, что украинская сторона, несмотря на то, что не признает режим Лукашенко, продолжает иметь тесные экономические отношения с Беларусью.

«Мы имели «удачу» за один день поссориться и с Польшей и с Беларусью, когда Кравчук заявил, что Украина с Польшей никогда не были в дружеских отношениях. Вместе с тем прозвучали позиции Украины о переносе переговорной площадки в Швейцарию или Австрию или в другую нейтральную страну», - подчеркнул Снегирев.

Как отмечает политолог, если российская сторона предложит в качестве переговорной площадки Сербию, а Украина согласится, то это будет полный провал. Также эксперт напомнил, что активно продвигался тезис касаемо использования Россией Беларуси в качестве военного плацдарма для нападения.

«Соответственно была реакция со стороны Лукашенко и главы МИД Беларуси, что украинской стороне следует отличать шум лесовоза от шума танка. Несмотря на заявления «полезных идиотов», в виде военных экспертов, о наличии российского контингента – его там нет», - подчеркнул ведущий.

Снегирев уверяет, что Беларусь не может быть использована как плацдарм для вторжения, так как фактически будет идти речь об акте внешней агрессии. По мнению эксперта, Украина сама подталкивает Лукашенко к переходу в полную подчиненность России.

Итак, осуждение депутата «Слуги народа» Евгения Шевченко, который поехал в Беларусь, фактически освещает его визит, как частный. По мнению эксперта, такие действия выставляют Украину на посмешище. Также он напомнил, что Беларусь продает Украине дизельное топливо на нужды ВСУ, а блокирование поставок может иметь фатальные последствия.

Напомним, Politeka публиковала объяснения эксперта, почему Россия начала интенсивно греметь оружием на границах с Украиной.

Ранее для Politeka Снегирев рассказал о факторах, которые делают невозможным вторжение РФ.