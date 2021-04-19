Служба безпеки України підтверджує появу неподалік від нашого кордону дев’яти батальйонно-тактичних груп, це численність шість-сім тисяч осіб. І російські джерела передають, що переміщення військ здійснювалось у кількості від чотирьох до семи тисяч. Про це у програмі Дмитра Снегирьова «Політика навиворіт» розповів військовий експерт Олег Жданов.

«Візьмемо максимум, сім тисяч – це дві бригади. Для того, щоб перекинути одну бригаду, потрібно порядку семи військових ешелонів. Військовий ешелон – це 54 умовних вагони. Це повноцінний вантажний залізничний состав. Якщо суне чотирнадцять таких составів по території європейської частини Російської Федерації, у світлу частину доби, один за одним, то у людей складається враження масштабного перекидання військ», - пояснює він.

До речі, один з ешелонів у Ростовській області зійшов з рейок і потрапив на екрани всіх федеральних каналів. І вся країна зрозуміла, що війська пересуваються.

«На жаль, наше військово-політичне керівництво до сьогоднішнього дня не повідомило нам, що вони поїхали, ці війська. А вони знайшлися, дві бригади. Повітряно-десантна з Центрального військового округу перекинута на Кубань. Одна бригада зараз заходить у Крим, і ми днями бачили величезну колонну колісної техніки. Я так розумію, день вночі найближчими днями буде перекидання гусеничної техніки. А інша бригада в районі Новоросійська розгортається і там буде передислокована», - зауважує експерт.

Він назвав причину, через яку РФ активно передислоковує свої війська.

«Таке перекидання військової техніки спровоковано діями НАТО. Навчання «Морський щит»: вісім країн НАТО, більше 20 кораблів і суден, більше 20 тисяч військовослужбовців. Тема навчання – «Запобігання розповсюдження збройного конфлікту з території півострову Крим». Фактично вони відпрацьовували питання блокування Криму», - робить висновок Жданов.

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