Военный эксперт, политолог и председатель ОИ «Права справа» Дмитрий Снегирев в собственной программе «Политика наизнанку» рассказал о важности стойкости во взглядах на историческое прошлое перед Польшей. По мнению эксперта, Украине не следует «прогибаться» под Польшей, потому что она на самом деле преследует лишь свои интересы.

Об этом сообщает Politeka.net.

«Когда президент говорит, что у Польши и Украины не будет разногласий в оценках исторического прошлого, то меня подобные заявления настораживают. Это проявление государственнической неполноценности. В 2013 году представители депутатского корпуса от «Партии регионов» обратились к депутатам польского Сейма с предложением признать Волынскую трагедию преступлением против польского народа и осуждение действий украинских националистов», - отметил Снегирев.

Политолог удивлен, как такое можно заявлять, будучи украинской стороной, и подчеркнул, что это то же самое, если бы поляки обратились к украинцам с просьбой признать преступность действий «Армии Крайова».

«В 2016 году Порошенко опускается на одно колено перед памятником жертвам Волынской трагедии, но в Польше этот памятник носит название Волынской резни. Никто не уполномочивал Порошенко на подобные шаги», - подчеркнул Снегирев.

По мнению эксперта, Волынская трагедия была ответной акцией украинского народа за процессы зачистки, которые были развернуты польскими властями на украинских землях.

«Украинская нация существует, пока существует историческая память. Не стоит украинский народ лишать исторической памяти на выговор чьим-то политическим интересам. Польское государство никогда не было и не будет адвокатом Украины, они преследуют исключительно свои политические интересы и рассматривают Украину в орбите своего политического влияния», - заявил эксперт.

Напомним, Politeka публиковала объяснение эксперта, почему Россия начала интенсивно греметь оружием на границах с Украиной.

Ранее для Politeka Снегирев рассказал о факторах, которые делают невозможным вторжение РФ.