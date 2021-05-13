Николай Томенко заявил, что Украина выйдет на совершенно иной уровень развития, как только уничтожит олигархов.

Об этом, как пишет Politeka.net, Томенко сообщил в своем блоге «Tomenko online»

«Энтони Блинкен сказал, что самыми большими врагами для Украины, как видится американской стороне, является не только Россия, но и коррупция и олигархи», - рассказывает ведущий. Итак, теперь, по его словам, остается только ждать список украинских олигархов, который утвердят США.

В этом же контексте особенно интересной Томенко кажется фигура бывшего президента Украины. «Интересно, толкуем ли мы Порошенко как политического олигарха?», - рассуждает политик.

В то же время сам он полностью поддерживает борьбу против олигархов в Украине. Томенко говорит, что олигархи все это время замедляли развитие государства, следовательно, после их уничтожения следует ожидать всплеск. Он добавляет, что государство нуждается в бизнесменах, которые не будут уклоняться от налогов, будут финансировать, например, медицинскую отрасль, создавать рабочие места, а иногда даже выступать меценатами.

«Так что подождем, кто первый ляжет под нож этой антиолигархической борьбы, которую задекларировала американская сторона, и про которую говорил президент Украины», - говорит Томенко.

Напоминаем, Томенко рассказал, какой должна быть образовательная реформа.

Ранее Politeka сообщала о том, что Томенко назвал причины провала децентрализации.



