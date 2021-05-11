Як пише Politeka.net, децентралізація в Україні не пройшла успішно. Так сказав Микола Томенко, політик, народний депутат IV-VIII скликань і голова політичної партії «Рідна країна» у програмі «Що далі?» на каналі «Знай24».

Пояснюючи свою позицію щодо провалу децентралізації, Томенко виокремив три ключові помилки.

Перша помилка – громади. Політик нагадує, що у законі «Про добровільне об’єднання територіальних громад» йдеться про спроможні громади. Але на цьому етапі виникають проблеми.

Він пояснює, що спроможна громада може сформувати певну суму бюджетів з місцевих бюджетів у такі кількості, щоб їх вистачило на здійснення всіх повноважень. «У нас левова частина цих громад – оцих 1439, здається, – не спроможні», - підкреслює Томенко.

Дефіцитність місцевих бюджетів депутат пояснює порушенням територіального принципу. Взагалі спершу у планах ОТГ могло охоплювати від 5 до 12 малих сіл, але зараз – кілька десятків таких населених пунктів. Він розповідає, що бачив у Чернігівській області навіть район, який назвали громадою. «Ну не може район, де одне містечко, два селища и 30 сіл бути громадою. Це абсурд», - обурюється Томенко. Тобто справа у розмірах. Щодо цього політик навіть іронізує: українські громади і за пів року не об’їдеш на велосипеді.

Друга помилка – політика. З появою ОТГ, як відомо, почали ліквідовувати райради. Але голови цих райрад, пояснює Томенко, не хотіли втрачати своє місце, тому почали боротися за перемогу з мерами і головами ОТГ. «Зробили громаду на рівні району під якісь партійно-політичні речі», - коментує депутат. У результаті українські громади різняться своїми розмірами від 4 сіл до 40.

Третя помилка – добровільність. «В кінці, коли Кабмін вже затвердив “жесткой рукой”, ніхто ж не питав добровільності чи якоїсь згоди», - каже політолог. Райони він так само прив’язує радше до виборів і вважає більше політичним рішенням.

Нагадуємо, Єрмолаєв заявив, що в Україні будуть формуватися партії на ідеологічній основі.

Раніше Politeka повідомляла про те, що Загородній проаналізував послання президента РФ Федеральним Зборам.



