Военный эксперт, политолог и председатель ОИ «Права справа» Дмитрий Снегирев в собственной программе «Политика наизнанку» рассказал об ошибках Украины накануне визита Блинкена. По мнению эксперта, украинской стороне не следовало проводить кадровые изменения, которые вызвали сомнения в смысле коррупционной составляющей, передает Politeka.net.

«Мы прекрасно знаем, что в Украину едет ревизор, давайте называть вещи своими именами. Одно из главных вопросов, который будет нарушать американская сторона кроме вопросов безопасности, будет вопрос борьбы с коррупцией. Накануне визита американского ревизора принимаются неожиданные кадровые решения – назначение министром Минэнерго Галущенко», - отметил Снегирев.

Как отметил эксперт, Герман Галущенко имеет неоднозначный бэкграунд, потому звучат обвинения в его коррупционной деятельности на должности вице-президента Энергоатома.

«Плюс получение Галущенко трех премий по 300 тысяч. Это вопрос к антикоррупционным органам, в первую очередь НАБУ и ГБР. Основное это то, что Галущенко называют приближенным человеком к Деркачу. Деркач американской стороной считается агентом российских спецслужб и против него введены персональные санкции», - подчеркнул политолог.

По мнению Снегирева, этими действиями украинская сторона ввела определенный «раздражитель» накануне визита Блинкена, представляющего ключевого стратегического партнера Украины.

Напомним, для Politeka Снегирев рассказал о важности устойчивости во взглядах на историческое прошлое перед Польшей.

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