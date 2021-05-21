Военный эксперт, политолог и председатель ОИ «Права справа» Дмитрий Снегирев в собственной программе «Политика наизнанку» рассказал, каким образом причастна Россия к конфликту на Ближнем Востоке. По словам эксперта, президент Турции после разговора с Путиным изменил свое мнение относительно Израиля и поддержал его оппонентов.

Об этом сообщает Politeka.net.

«5 мая проходит телефонный разговор между президентом Турции Эрдоганом и президентом РФ Путиным. Достаточно показательное изменение риторики президента Турции. Если он в течение последнего года демонстрировал намерение на сближение с Израилем, правительство Турции отказывало в предоставлении паспортов эмиссарам ХАМАС, выражало надежду на совместное использование газовых хранилищ в Средиземноморье, то сейчас Турция переобувается и 10 мая президент Турции говорит, что Израиль – это государство террорист», - отметил Снегирев.

По словам эксперта, Эрдоган после разговора с Путиным заявил, что всему Арабскому миру надо собрать военные и политические компоненты для отпора. Как отметил Снегирев, Турция идет фактически на эскалацию напряжения.

«Я это связываю с телефонным разговором президента Турции и президента России и возможными политическими и военными преференциями со стороны РФ. Путин говорит, что обострение конфликта происходит в близости к российским границам. Я когда посмотрел на карту, я так и не нашел, каким образом границы России находятся в близости к границам Израиля», - подчеркнул политолог.

По мнению эксперта, таким образом, Путин дает понять Нетаньяху, что рассматривает Сирию как внутренний район РФ. То есть, по словам Снегирева, ракетные удары по местам базирования российского контингента и иранской Хеззболы будут рассматриваться как акт внешней агрессии со стороны Израиля по отношению к России.

«Не случайно, с 23 апреля идет обострение ситуации, когда ХАМАС, организация, которая поддерживается и финансируется РФ, начинает эскалацию военной напряженности», - подчеркнул Снегирев.

Напомним, Politeka публиковала заявление Куси, что сама по себе телефонный разговор Путина с Эрдоганом ничего не доказывает.

Ранее для Politeka Снегирев рассказал об ошибках Украины накануне визита Блинкена.