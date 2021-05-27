Политик Николай Томенко в своем блоге рассказал об основаниях подорожания стоимости проезда в метро. По его мнению, таким образом, хотят компенсировать затраты на рекламную кампанию головы метрополитена или уменьшить негативные последствия от ошибок с закрытием весной 2020 года, пишет Politeka.net.

«История с определением цен на метро и транспорт напоминает мне «базарный» период того печального Киева конца 80-х – начала 90-х. То есть собралась группа людей и говорит, что ситуация критическая, мы не выживаем. Какая будет цена на метро? Считали-считали – нормальная цена будет 21,05 грн. У меня вопрос: можно посмотреть расчеты, как так получилось, если еще несколько лет назад вы говорили, что 8 грн – нормальная цена, а сейчас 21,05 грн?», - отметил Томенко.

По мнению политика, в новую возможную цену метро будут заложены расходы на рекламную кампанию руководителя метро, ​​который баллотировался в Верховную Раду. То есть, по словам Томенко, простые украинцы фактически компенсируют руководителю его баллотирование.

«Ну, он не один миллион гривен потратил, может теперь компенсируем? Мы увидим когда-нибудь, сколько вы зарабатываете на рекламе в метро? Чтобы понять, сколько стоит метро, надо проанализировать это на комиссиях Киеврады с экспертами и специалистами. История с новыми ценами касается каждого киевлянина», - подчеркнул Томенко.

По словам политика, еще здесь может быть определенная схема, а именно: объявить цену в 21,05 грн, а затем снизить ее до 15 грн, и назвать это большой победой. Политик добавил, что рост цен на метро, ​​возможно, хотят использовать, как возможность исправить ошибки с закрытием метро в начале карантина, потому что это принесло много убытков.

Напомним, Politeka публиковала заявление Томенко, что идет тенденция к уменьшению числа мелких единоличников и фермеров.

Ранее на Politeka Николай Томенко напомнил украинцам о важности сохранения традиций и истории.