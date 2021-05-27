Даже самые крупные олигархи понимают, что они не смогут тягаться с государством, если оно начнет их придавливать. Такую тему поднял соучредитель «Украинского института будущего» Юрий Романенко в программе блогера Мирославы Бобровской «А как на самом деле» на YouTube.

«Зеленский начал понимать, что ему нужно осуществлять на практике то, что он заявлял на выборах, поэтому президент начал осуществлять маневры по деолигархизации. По сути, он и заявил это на пресс-конференции в более развернутом формате. Президент обозначил несколько векторов о готовности втягиваться в конфликты с сильными мира сего», - подчеркнул он.

Романенко сообщил, что Зеленский на пресс-конференции напрямую заявил, что все будут отвечать за свои ошибки. Тем самым, считает он, Зеленский показал, что следит за всеми процессами, находится в курсе происходящего и держит все под контролем.

«Это все был элемент, показывающий его силу, а насколько хватит воли побороться с олигархами, мы будем видеть в следующие 3-6 месяцев, потому что они будут определяющими для судьбы президента и судьбы Украины. Или же мы увидим конкретные действия, или же это все закончится словами, за которыми действий никаких не последует», - сказал он.

Романенко уверен, что между словами и действиями существует четкая корреляция и как только происходят конкретные действия, социология сразу показывает рост доверия в процентном эквиваленте.

«И понятно почему так происходит, люди настолько ненавидят всю старую элиту, что готовы закрыть глаза на многие вещи, которые им не нравятся, только бы избавиться от влияния этой элиты», - резюмировал он.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Снегирева, что при задержании Протасевича с борта самолета было снято пять пассажиров.

Также ранее Бизяев рассказывал, что надо определить, кто у нас имеет статус олигарха.



