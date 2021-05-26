Військовий аналітик Дмитро Снєгирьов у програмі блогера Мирослави Бобровської «А як насправді» на YouTube поділився власною думкою про те, що Роман Протасевич може бути пов'язаний з проросійськи налаштованою опозицією, яка фінансується і на пряму пов'язана з російськими спецслужбами.

«24 травня 2021 року в Мінську о 20:38 сідає літак ТУ-214, який належить спеціальному льотному загону Росії, порядковий номер РА64521. Цей літак тричі супроводжував президента РФ в його візитах в середині РФ - це так званий спецборт. Постає питання, хто з високопосадовців чи то представників спецслужб РФ перебував в Мінську в той період? І головне, на чому б я хотів зробити акцент, це на тому, що ніхто не звернув увагу, що при затриманні Протасевича з борту літака було знято п'ять пасажирів», - підкреслив він.

Снєгирьов повідомив, що це був Протасевич, його дівчина і ще троє громадян РФ, але хто ці громадяни, які добровільно відмовилися летіти далі в європейську країну, а залишилися на території авторитарної держави. Чомусь на цей факт не звертають уваги, підкреслив він, але цей факт дуже красномовний.

«І головне, Протасевича називають людиною пов'язаною з Тихановською - це так званий «лідер» білоруської опозиції. Так званий, тому що ми пам'ятаємо її заяви по Криму і, власне, її зв'язки з російською стороною, це такий собі секрет Полішинеля. А найцікавішим є те, що на території Греції Протасевич зустрічався саме з Тихановською, куди вона його витягнула», - розповів він.

Снєгирьов сказав, що підставоюстатті, яку інкримінують Протасевичу, стала публікація в телеграм-каналі списків з іменами та адресами спецпризначенців, які брали участь у придушенні народних протестів.

«Тому КДБ дуже цікавить, хто ж надавав йому таку таємну інформацію, щоб знайти цього крота», - резюмував він.

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