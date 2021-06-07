Новый выпуск своего блога «Романенко. Важное» политолог Юрий Романенко посвятил «Красному циркуляру» Билла Браудера Книга опровергает миф о плане Западного мира развалить Советский Союз и рассказывает о периоде, когда западные компании выходили на рынок РФ и стран СНГ.

Эксперт считает, что книга Браудера имеет несколько интересных моментов, о которых он и рассказывает дальше.

Прежде всего он говорит о мотивации, о том, что руководило западными инвесторами, когда они выходили на этот рынок, каким они вообще видели это пространство. Кроме этого, Романенко акцентирует внимание на самых порядках этого пространства: как их видели западные инвесторы и как отнеслись к тому, что этим порядкам стали интересны их деньги.

«Браудер очень доходчиво и очень подробно показывает, насколько стихийными были все эти процессы. Он показывает, что распад СССР очень неожиданно свалился на элиты западных стран», - комментирует он.

Политолог отмечает, что «Красный циркуляр» как раз таки и показывает, как приходилось людям знакомиться с постсоветским пространством, как они, не зная первично ничего о нем, выходили сюда с целью заработать.

Также, говорит Романенко, Браудер обращает внимание в своей работе и на российских олигархов и сравнивает их мышление с тюремным. Эксперт конкретизирует, что имеется в виду: никакого проявления собственной слабости и нападать первым, если тебе известны слабости твоего противника.

«Если ты плохо выглядишь для внешних игроков, мнение которых имеет для тебя значение, ты можешь потерять все. Россияне очень внимательно смотрят на контекст: где появился человек, как он выглядел, что он говорил. Из таких мелочей составляется успех того или иного предприятия», - рассказывает он.