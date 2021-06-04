Філософ та політолог Андрій Єрмолаєв в ефірі програми “Культ Особистості” з Русланом Бізяєвим заявив, що в найближче двадцятиріччя буде відбуватися освоєння Арктики, що вплине на відносини в Південно-Східній Азії.
"Арктичні стратегії - це не просто амбіції окремих держав або союзів там щось отримати з нафтою, газом. По суті своїй, освоєння півночі в найближчі 10-20 років зіграє революційну роль у відносинах таких уже, здавалося б, стабільних і сформованих великих геоекономічних кластерів, як індійський та Південно-Східноазіатський. Це не тільки зміни морських шляхів, це формування нових територій активного, індустріального, інфраструктурного розвитку", - сказав Андрій Єрмолаєв.
Він зазначив, що це дозволить освоїти території Євразії, які неможливо було освоїти по суші без відкритого морського простору.
"Це нові флоти. Це нові вимоги до безпеки, озброєнь і технологій. І так далі. Це велика спокуса для перебудови і зміщення центрів розвитку в знайомій нам Європі, тому що це відкриває великі горизонти, наприклад, для Північної Європи. Яка стає новим центром зосередження інтересів", - додав Єрмолаєв.
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