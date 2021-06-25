В своем блоге «Исторические хроники» политолог Руслан Бизяев рассказал о настроях сильных игроков международной арены после окончания Первой мировой войны и о том, когда стали понятны намерения Гитлера касательно предстоящей войны.

Как сообщает Politeka.net, политолог рассказал, что для США необходимо было с помощью большой войны разрушить двух основных конкурентов – Британию в Европе и Японию в Азии. Во время войны Японию надо было спровоцировать, а Британию истощить, объяснил Бизяев. Но для этого нужны были инструменты, и тут интересы США полностью совпали с интересами Сталина, заявил политолог.

«Ещё раз повторюсь: Сталинский меч ковался в США. И ковался настолько качественно, что даже Гейнц Гудериан вынужден был признать, что к 1937 году РККА стала сильнейшей армией Европы. Ковался, не смотря на страшную антибольшевистскую пропаганду и агитацию в самих Соединённых Штатах. «Щенки Сталина» своё дело знали и делали его качественно. Америка своих не бросает. И даже сталинские фортеля 1939-1940 года ему по большому счету сошли с рук», - рассказал Бизяев.

Он напомнил, как США «наказали» СССР за вторжение в Финляндию наложением морального эмбарго, на которое Сталину было все равно. Об этом депутатам ВС СССР рассказал Молотов в апреле 1940 года, отметил политолог.

«Однако, несмотря на все усилия, война в Европе никак не хотела разгораться. Зимой 1939 года Гитлер собирался полюбовно договориться с Польшей и все. И вот тогда что-то и случилось. Что – пока выясняю. Кто, какие силы влияния заставили Гитлера 8 марта выступить с программной речью?», - говорит Бизяев.

Он рассказал, что 8 марта Гитлер произнёс речь на совещании высших военных, экономических и партийных кругов Германии, которая намечала глобальную военную стратегию Германии. В ней, отметил Бизяев, Гитлер ни словом не упомянул об СССР. О содержании речи на следующий день стало известно в Лондоне, Вашингтоне и Москве, добавил политолог.

«В этот день стало ясно-Адольф закусил удила, полностью ломая всю британскую стратегию после Версаля. Это война. Хотя пушки ещё молчали. Гитлер собрался начать Вторую Мировую Войну безотносительно заключения или не заключения Пакта со Сталиным, даже не оглядываясь на позицию СССР», - заявил Бизяев.

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