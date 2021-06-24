Які наслідки можуть бути у змін в Конституцію або спроб їх внести – і для держави в цілому, і для кожного громадянина? Свою думку з цього приводу у програмі «Що далі?» на каналі «Знай 24» висловлює міністр юстиції України у 2010-2013 роках Олександр Лавринович.

«Я скажу крамольну річ: поправки в Конституцію не змінять практично нічого або мало що. За тридцять років незалежності в Україні так і не з'явилися право, обов'язок і бажання виконувати Конституцію. В цьому і полягає причина того, що ми постійно спостерігаємо навколо. У нас постійно триває передвиборча кампанія, а реальне життя після неї не настає. Принаймні, з 1996 року, коли була прийнята Конституція, і до нинішнього дня все йде саме так. Конституція в Україні дуже хороша, і якби ми жили по ній – ми б вже жили як в Європі. Але її ніхто не дотримується», - каже ексміністр.

За його словами, жоден президент за всю історію України та жоден орган влади ніколи не дотримувалися Конституції.

«В Україні існує вибіркове застосування права, з політичними розрахунками. У всьому світі конституції приймаються як результат політичного компромісу – або як втілення поглядів тих, хто захопив владу. Звичайно в мирний час їх не приймають. Виняток – наша ситуація, коли раптово виникли відразу 15 незалежних держав. Всі вони шукали компромісу з провідними силами на міжнародній арені. Але в таких документах найбільш ефективні негативні норми. Наприклад, в німецькій Конституції сказано: канцлера призначає президент, а якщо він цього не робить – тоді призначає Бундестаг. У нас кажуть, що суддів КСУ призначає президент. А якщо не призначить, тоді що?», - запитує Олександр Лавринович.

Раніше, як повідомляє Politeka, він заявив, що зараз в нашій країні вибори не змінять стану справ .