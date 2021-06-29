Кто выигрывает от роста тарифов? На этот вопрос ответил политолог Юрий Атаманюк в своем блоге, а также он заявил, что монополисты без опасений поднимают цены на продукт, ведь людям все равно придется покупать.

Экономист утверждает, что рост тарифов могут остановить только две вещи. Как он объясняет, первая - это благоразумное правительство, но на это Украине рассчитывать не стоит, а вторая - народное волнение, чего ему бы не хотелось. Иначе, предупреждает Атаманюк, тарифы будут расти и дальше.

«У нас все, что регулируется тарифами, находится либо в частных руках, или в госпредприятиях, которые возглавляются через коррупционную составляющую», - отмечает он.

Эксперт объясняет, что прибыль всегда возглавляет любые предприятия, а для ее увеличения нужно только уменьшение расходов и рост цены продукции. «С затратами то полупрофессионально играем, а увеличить доходы это легко - у тебя монополия», - говорит он. В частности, Атаманюк говорит о недавно придуманной транспортировке, в будущем - хранение, договор по условию «бери или плати» и тому подобное.

Итак, экономист делает вывод, что общественность никак не защищена от роста тарифов, ведь даже никакой альтернативы нет, что как раз на руку монополистам.

«Конечно, будут повышать цены дальше, потому что приток валюты идет, фермеры работают, строительные компании работают, и если нет денег у престарелых родителей – заплатят более-менее активные дети», - заключает эксперт.

Напоминаем, Атаманюк рассказал, чем закончится увеличение налогов для строительного бизнеса.

Ранее Politeka сообщала о том, что Атаманюк предупредил о негативных последствиях повышения налогов.