Які наслідки матиме збільшення податкового навантаження для будівельного бізнесу? У своєму блозі економіст Юрій Атаманюк сказав, що це рішення неправильне, оскільки будівельний бізнес рухає економіку вперед і він потребує підтримки, передає Politeka.net

Атаманюк висловлює побоювання щодо збільшення податкового навантаження на будівництво. «Ми зайшли в кризу, а на ринку нерухомості сплеск. Чому? Недовіра до банківської системи», - каже він. Економіст пояснює, що суспільство не надто довіряє банкам після подій 5-літньої давності, натомість довіряє нерухомості, яку можна здавати в оренду або залишити у спадок.

Експерт зазначає, що нерухомість в принципі добре розвивається якраз-таки завдяки невисоким податкам: це приваблює інвестиції. «На сьогоднішній день на ринку нерухомості фінансове навантаження мінімальне в нашій країні, а зараз його хочуть зрівняти», - каже він.

Атаманюк повідомляє, що в Україні фіскальне навантаження ВВП становить 41,5%, але в Європі ситуація інша: там колосальні капітали вкладають у розвиток інфраструктури і створюють насправді високотехнологічні продукти.

Отже, він робить висновок, що Україна не може собі дозволити зрівняти податкове навантаження з Європою. Економіст зазначає, що для цього потрібно спершу так само розвинути інфраструктуру і свою продукцію, а високі податки цього не дозволять. Якщо ж закон приймуть, попереджає Атаманюк, відбудеться охолодження економіки.

«Якщо будівельне лобі себе не відстоїть, то це буде удар по цілій галузі, тому що ми ж розуміємо, що це не будівельник заплатить більше грошей – це ляже на вас. Сьогодні потрібно вести політику «підтримати будівельний бізнес», тому що він – двигун економіки», - стверджує експерт і додає, що завдяки будівельному бізнесу заводи і наукова промисловість отримують замовлення.

Нагадуємо, Атаманюк заявив, що підвищення податків – це шлях в нікуди.

Раніше Politeka повідомляла про те, що Атаманюк пояснив, що українські чиновники не впливають на ставлення Заходу до України.



