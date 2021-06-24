Які наслідки матиме збільшення податкового навантаження для будівельного бізнесу? У своєму блозі економіст Юрій Атаманюк сказав, що це рішення неправильне, оскільки будівельний бізнес рухає економіку вперед і він потребує підтримки, передає Politeka.net
Атаманюк висловлює побоювання щодо збільшення податкового навантаження на будівництво. «Ми зайшли в кризу, а на ринку нерухомості сплеск. Чому? Недовіра до банківської системи», - каже він. Економіст пояснює, що суспільство не надто довіряє банкам після подій 5-літньої давності, натомість довіряє нерухомості, яку можна здавати в оренду або залишити у спадок.
Експерт зазначає, що нерухомість в принципі добре розвивається якраз-таки завдяки невисоким податкам: це приваблює інвестиції. «На сьогоднішній день на ринку нерухомості фінансове навантаження мінімальне в нашій країні, а зараз його хочуть зрівняти», - каже він.
Атаманюк повідомляє, що в Україні фіскальне навантаження ВВП становить 41,5%, але в Європі ситуація інша: там колосальні капітали вкладають у розвиток інфраструктури і створюють насправді високотехнологічні продукти.
Отже, він робить висновок, що Україна не може собі дозволити зрівняти податкове навантаження з Європою. Економіст зазначає, що для цього потрібно спершу так само розвинути інфраструктуру і свою продукцію, а високі податки цього не дозволять. Якщо ж закон приймуть, попереджає Атаманюк, відбудеться охолодження економіки.
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«Якщо будівельне лобі себе не відстоїть, то це буде удар по цілій галузі, тому що ми ж розуміємо, що це не будівельник заплатить більше грошей – це ляже на вас. Сьогодні потрібно вести політику «підтримати будівельний бізнес», тому що він – двигун економіки», - стверджує експерт і додає, що завдяки будівельному бізнесу заводи і наукова промисловість отримують замовлення.
Нагадуємо, Атаманюк заявив, що підвищення податків – це шлях в нікуди.
Раніше Politeka повідомляла про те, що Атаманюк пояснив, що українські чиновники не впливають на ставлення Заходу до України.