Какое значение имеет Украина на геополитической арене мира? В своем блоге экономист Юрий Атаманюк заявил, что судьба Украины принадлежит не ей, а более сильным государствам, а потому ей и ставят свои условия.

Эксперт отмечает сегодня явную капитуляцию Украины едва ли не во всех сферах - это и внешняя политика, и экономика, и энергетика. «Ультиматумами говорят всегда с теми, кто капитулирует на милость победителя», - констатирует он.

Как объясняет Атаманюк, повсеместно, где власти пытаются развить страну и обогатить ее граждан, политику и дипломатию используют в интересах национальной экономики. Зато в Украине, подчеркивает он, ситуация противоположная: ее дипломатия и политика имеет целью устройство конфликтов, а экономика и вовсе остается без внимания. «Поэтому с нами таким образом разговаривают. Что они скажут Украине? Что они решат, то и скажут, и сделают», - объясняет эксперт.

Попутно он отмечает, что свои позиции сегодня сдают и Соединенные Штаты. В частности, экономист напоминает о сокращении доллара на 1,5% в финансовых запасах мира. Тем не менее, говорит Атаманюк, после Второй мировой войны США стали безоговорочным лидером мира, но уже сегодня этому доминированию приходит конец, как и процессу «долларизации» экономики. Как отмечает эксперт, вместо этого прогнозируется, что к 2025 году Китаю удастся обойти Америку и по валовому продукту, и по другим экономическим показателям.

«Никакой «позиции силы» уже нет, потому что нельзя говорить с «позиции силы» одному ядерному государству с другим», - комментирует он ситуацию между двумя странами. Также экономист убежден, что ключевые игроки геополитической арены - РФ, США, Китай, Великобритания - поделят между собой мир. Но Атаманюк замечает, что речь идет о деление не столько физическом, сколько ресурсно-материальном.

Напоминаем, Атаманюк рассказал, что может остановить рост тарифов.

Ранее Politeka сообщала о том, что Атаманюк предупредил о последствиях повышения налогов.



