Хто виграє від росту тарифів? На це питання відповів політолог Юрій Атаманюк у своєму блозі, а також він заявив, що монополісти без остраху піднімають ціни на продукт, адже людям все одно доведеться купувати.

Економіст стверджує, що ріст тарифів можуть зупинити лише дві речі. Як він пояснює, перша – це розсудливий уряд, але на це Україні розраховувати не варто, а друга – народне хвилювання, чого йому й не хотілось. Інакше, попереджає Атаманюк, тарифи ростимуть і далі.

«У нас все, що регулюється тарифами, знаходиться або в приватних руках, або в держпідприємствах, які очолюються через корупційну складову», - зазначає він.

Експерт пояснює, що прибуток завжди очолює будь-які підприємства, а для його збільшення потрібне лише зменшення витрат і зростання ціни продукції. «З витратами якось напівпрофесійно граємося, а збільшити доходи це легко – у тебе монополія», - каже він. Зокрема, Атаманюк говорить про нещодавно вигадане транспортування, у майбутньому – зберігання, договір за умовою «бери або плати», тощо.

Отже, економіст робить висновок, що громадськість ніяк не захищена від росту тарифів, адже навіть жодної альтернативи немає, що якраз на руку монополістам.

«Звичайно, будуть підвищувати ціни далі, тому що приплив валюти йде, фермери працюють, будівельні компанії працюють, і якщо немає грошей у старих батьків – заплатять більш-менш активні діти», - підсумовує експерт.

Нагадуємо, Атаманюк розповів, чим закінчиться збільшення податків для будівельного бізнесу.

Раніше Politeka повідомляла про те, що Атаманюк попередив про негативні наслідки підвищення податків.