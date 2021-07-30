Украинская власть проблемы не решает, а только ищет виновных в них. Так сказал экономист Юрий Атаманюк в своем блоге, сравнив это с тем, как пожар не тушат, а просто за ним наблюдают.

Атаманюк утверждает, что на проблемы мало просто смотреть и искать в них виновных, вместо этого нужно принимать решения. «Надо навести порядок с газодобывающей отраслью в Украине, потому что обещали аудит страны, но сделайте хотя бы аудит газодобычи», - возмущается он и добавляет, что в этой области слишком много теневого сектора. Также экономист советует наконец начинать переговоры с Германией по созданию консорциума. В то же время, говорит он, немцы бы и взяли на себя проблемы с РФ, чтобы обеспечить и уберечь то, что уже есть.

А простое созерцание проблем, предупреждает Атаманюк, приведет лишь к их углублению. «У нас научились искать крайних. У нас виновата Москва и коронакризис. Надо думать, что делать сегодня, потому что мы стоим и смотрим, когда наша страна горит», - утверждает эксперт.

В пример он приводит такие проблемы Украины, как-от войну на Донбассе, аннексию Крыма, языковой и религиозный конфликт, бедность и тому подобное. Итак, экономист утверждает, что власть должна действовать. Он сравнивает эту ситуацию с тем, когда пожар не тушат, а просто за ним наблюдают.

Как сообщала Politeka, Атаманюк назвал преимущества Северного потока-2 над украинской ГТС для Европы.

Также Politeka писала о том, что Атаманюк раскритиковал стратегию власти по Донбассу.