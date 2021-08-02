В своем блоге «Исторические хроники» политолог Руслан Бизяев рассказал об условиях, сложившихся на международной арене после Первой мировой войны, а также о мотивации подписания так называемого пакта Пилсудского-Гитлера

«Франция осталась единственной в Европе сильной державой. Это категорически противоречило извечному британскому принципу внешней политики в Европе, согласно которому две самые сильные страны Европы должны быть в состоянии перманентного конфликта, арбитром в котором всегда выступает Британская Империя. Надо было что-то делать», - рассказал Бизяев.

Он напомнил, что 15 июля 1933 года был подписан т.н. «пакт четырех» - Италия, Германия, Франция, Британия. Суть была в том, чтоб ослабить Версальскую удавку. Но, по словам политолога, Гитлеру этого было маловато, так как это не решало территориальные задачи, так сказать. Франция начала брыкаться, добавил Бизяев, и в общем пакт был ратифицирован лишь Италией.

«Для себя заметим-Британия тоже включила мороз. Франции деваться было некуда, и она не от хорошей жизни пошла на сближение с СССР. 19 октября 1933 года Германия выходит из тогдашней ООН - Лиги Наций. Начинается международная изоляция колотящего понты Адольфа. В тогдашнем положении Германии это было хуже некуда», - говорит Бизяев.

Политолог рассказал, что 15 ноября варшавский посол в Берлине вручил Гитлеру послание Пилсудского, в котором говорилось, что польский правитель положительно оценивает приход к власти национал-социалистов и их внешнеполитические устремления, было сказано о личной позитивной роли немецкого фюрера в налаживании отношений между странами и что сам Пилсудский рассматривает его как гаранта нерушимости польских границ. Бизяев добавил, что послание завершалось словами, что польский диктатор обращается лично к Гитлеру с просьбой о необходимости преодоления всех накопившихся противоречий.

По словам политолога, Гитлера это обрадовало, и его мотивация была понятна: он не только вырвался из внешнеполитического мешка, но и получил возможность готовиться к реокупации Саара. Более того, в договоре Польша признала справедливость территориальных претензий Германии к своему соседу – Чехословакии, добавил он.

«А вот понять мотивацию поляков мне не дано. В этой ситуации им не угрожало ничего. Вообще. Ни СССР, ни т.н. «малая Антанта» в той ситуации воевать не могли. При разделе Чехословакии в 1938-1939 они получат «свою долю». Пройдёт чуть меньше года, и летом 1939 две другие «высокие договаривающиеся стороны» за спиной Польши решат свои вопросы за ее счет», - заявил Бизяев.

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