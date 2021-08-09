Глава политической партии “Рідна країна” Николай Томенко в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай24” рассказал, каким должен быть правильный сценарий развития страны.
"Правильный сценарий — забыть об американском списке. Забыть список "Вечернего Квартала". Забыть другие списки, и сделать нормальное, профессиональное правительство, которое бы начало что-то делать в экономике. Потому что такой катастрофы в социальной, гуманитарной, экономической сфере не было никогда. Как его сделать, два слова скажу... Например, меня пригласили, или вас пригласили, мы говорим, что мы останавливаем членство в партии, если есть, и отказываемся баллотироваться на следующих парламентских и президентских выборах. И работаем только в правительстве", - сказал Николай Томенко.
Он отметил, что в Украине достаточно людей, которые готовы пожертвовать партийными и избирательными интересами.
"И сделать профессиональное правительство не детей и пионеров, которым надо рассказывать, где законы, где Конституция, как бюджет движется. Я думаю, что Зеленский к этому не готов", - добавил Томенко.
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Также Politeka сообщала, что Козуб отметил, что он смотрит на наш народ, на нашу нацию, как на политическую украинскую нацию.