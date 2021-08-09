Ошибки Арахамии дорого обходятся Украине. Так сказал экономист Юрий Атаманюк в своем блоге, комментируя кадровые решения правительства.

Экономист критикует кадровые решения власти, ведь в результате они дорого обходятся государству и не дают никакой пользы. По его мнению, у власти сейчас нет профессионалов, а потому они даже в своих заявлениях ошибаются.

В пример Атаманюк приводит слова Арахамии о встрече с Байденом. «Это невозможно сказать здоровому человеку, а он говорит – «Разговор с Байденом будет на повышенных тонах». Это он помогает президенту?», - возмущается эксперт. Он подчеркивает, что такими ложными заявлениями политик только вредит президенту и Украине.

Также экономист отмечает, что руководитель партии назвал слова Арахамии ментальным приемом и тренировкой ума. Сам же Атаманюк комментирует это так: «Случайные люди, которые на хайпе заскочили на такие места, вам даже не хватило ума взять грамотных специалистов, чтобы контролировать».

Подытоживая, он отмечает, что мало быть умным и найти выход из сложной ситуации, нужно быть настолько мудрым, чтобы в нее не попадать.

Как сообщала Politeka, Атаманюк заявил, что в дипломатических разговорах повышенные тона - это хамство.

Также Politeka писала о том, что Атаманюк рассказал о проблемах с организацией власти.