Ошибки Арахамии дорого обходятся Украине. Так сказал экономист Юрий Атаманюк в своем блоге, комментируя кадровые решения правительства.
Экономист критикует кадровые решения власти, ведь в результате они дорого обходятся государству и не дают никакой пользы. По его мнению, у власти сейчас нет профессионалов, а потому они даже в своих заявлениях ошибаются.
В пример Атаманюк приводит слова Арахамии о встрече с Байденом. «Это невозможно сказать здоровому человеку, а он говорит – «Разговор с Байденом будет на повышенных тонах». Это он помогает президенту?», - возмущается эксперт. Он подчеркивает, что такими ложными заявлениями политик только вредит президенту и Украине.
Также экономист отмечает, что руководитель партии назвал слова Арахамии ментальным приемом и тренировкой ума. Сам же Атаманюк комментирует это так: «Случайные люди, которые на хайпе заскочили на такие места, вам даже не хватило ума взять грамотных специалистов, чтобы контролировать».
Подытоживая, он отмечает, что мало быть умным и найти выход из сложной ситуации, нужно быть настолько мудрым, чтобы в нее не попадать.
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Как сообщала Politeka, Атаманюк заявил, что в дипломатических разговорах повышенные тона - это хамство.
Также Politeka писала о том, что Атаманюк рассказал о проблемах с организацией власти.