Яких помилок допускається Україна у дипломатичних переговорах? На це питання відповів економіст Юрій Атаманюк у своєму блозі. Зокрема, він акцентує на підвищених тонах і «жебракуванні», а також дав кілька порад щодо візиту Зеленського у США.

Передусім експерт звертає увагу на те, що питання Північного потоку-2 вже закрите, Україну розміняли і зробити щось на зустрічі із Байденом не вдасться. У цьому він звинувачує українську владу, яка протягом 30 років не зуміла розпорядитися газовою трубою, створити німецько-українсько-російський консорціум, а в такому разі РФ і Німеччина мали б інтерес у реконструкції та наповненні труби.

Атаманюк підкреслює, що візит Зеленського у Вашингтон – це фундаментальна зустріч, а відтак переговори повинні пройти конструктивно, не зважаючи на різні позиції. «У дипломатичних розмовах підвищені тони – це теж хамство», - констатує він.

За словами економіста, передусім на цій зустрічі українська сторона повинна з’ясувати, що вона може отримати. «Важливо, щоб вона була гарною для України, для розвитку, а не просто покритикувати і говорити, що погано», - підкреслює він.

Водночас Атаманюк критикує певне жебрацтво, до якого звикла Україна і яке дратує світ. У приклад він наводить банальну ситуацію, коли людина звертається лише за позикою до зарплати і з часом її починають всіляко ігнорувати. Він попереджає, що зараз на міжнародній арені так відбувається з Україною.

Натомість, каже експерт, держава повинна зацікавити світ у собі. «Інтерес у нас один - інвестиції. Світ перенасичений грошима, і ці гроші шукають застосування. Яка може бути інвестиція під час конфлікту в країні з репресивною фіскальною структурою?», - міркує Атаманюк. Він підкреслює, що навряд може йтися про промислове виробництво, радше про видобуток корисних копалин і надр.

Як повідомляла Politeka, Атаманюк розкритикував рішення Вашингтону відправити міністра транспорту на Кримську платформу.

Також Politeka писала про те, що Атаманюк розповів про проблеми з організацією влади.