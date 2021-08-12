Экономист Юрий Атаманюк в своем блоге рассказал, почему в Украину не заходят инвестиции. По его словам, фискальная нагрузка в Украине соответствует развитым странам Европы при низкой общей развитости нашей страны
«Я категорически против повышения налогов. У нас репрессивная налоговая система по сравнению с другими странами мира. Почему к нам не идёт инвестор и охладевает активность бизнеса? Одна из причин – налоговая политика государства», - отметил Атаманюк.
По словам эксперта, инвестиции не заходят в нашу страну, потому что у нас очень высокие налоги и иностранные фирмы ищут страны с более благоприятными условиями для открытия своего дела.
«У нас фискальная нагрузка НДС 40%. Это соответствует развитым странам Европы, но там высокие технологии и большая добавленная стоимость. Например, Mercedes: себестоимость автомобиля 10 тысяч евро, а продажа автомобиля – 100 тысяч евро», - отметил эксперт.
Атаманюк подчеркнул, если большие налоги платятся условно с прибыли в 90 тысяч, то это одно, а когда в Украине, например, себестоимость продукта 20 гривен, а стоимость при продаже 22 гривны при такой же налоговой базе, то производить этот продукт просто нерентабельно.
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Как сообщала Politeka, Атаманюк рассказал, зачем было создано СНБО.
Также Politeka публиковала слова Атаманюка, что мы зашли в такой этап экономического движения, который характеризуется словом «стагфляция».