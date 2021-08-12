Экономист Юрий Атаманюк в своем блоге рассказал, почему в Украину не заходят инвестиции. По его словам, фискальная нагрузка в Украине соответствует развитым странам Европы при низкой общей развитости нашей страны

«Я категорически против повышения налогов. У нас репрессивная налоговая система по сравнению с другими странами мира. Почему к нам не идёт инвестор и охладевает активность бизнеса? Одна из причин – налоговая политика государства», - отметил Атаманюк.

По словам эксперта, инвестиции не заходят в нашу страну, потому что у нас очень высокие налоги и иностранные фирмы ищут страны с более благоприятными условиями для открытия своего дела.

«У нас фискальная нагрузка НДС 40%. Это соответствует развитым странам Европы, но там высокие технологии и большая добавленная стоимость. Например, Mercedes: себестоимость автомобиля 10 тысяч евро, а продажа автомобиля – 100 тысяч евро», - отметил эксперт.

Атаманюк подчеркнул, если большие налоги платятся условно с прибыли в 90 тысяч, то это одно, а когда в Украине, например, себестоимость продукта 20 гривен, а стоимость при продаже 22 гривны при такой же налоговой базе, то производить этот продукт просто нерентабельно.

Как сообщала Politeka, Атаманюк рассказал, зачем было создано СНБО.

Также Politeka публиковала слова Атаманюка, что мы зашли в такой этап экономического движения, который характеризуется словом «стагфляция».