Может ли Украина обогатиться на своей ГТС? В своем блоге экономист Юрий Атаманюк заявил, что государство получало бы 70 миллиардов долларов ежегодно, если бы создало консорциум и полностью загрузило свою ГТС.

По словам Атаманюка, о газотранспортном консорциуме с участием главного потребителя и распределителя в Европе Германии и главного поставщика России говорится с тех пор, как Украина провозгласила свою независимость. «Рассказывали, что труба это национальное достояние, а национальным достоянием мы не торгуем», - подчеркивает он.

Тем не менее, эксперт имеет другое объяснение: такой консорциум не выгоден украинской власти, ведь был бы внешний контроль. «Если немцы бы были в этом консорциуме, то они не дали бы деньги, которые приходили за транзит, воровать», - объясняет экономист.

Тем не менее, говорит он, ранее Украина проводила транзит 140 миллиардов кубов газа, труба оценивалась в 100 миллиардов долларов, а Северного и Турецкого потока не было. «Если бы мы отдали участие русским и немцам, можно было бы ставить вопрос, чтобы они купили свое участие за 30 млрд долларов каждый, а после этого делились бы прибылью», - рассуждает эксперт.

Итак, Атаманюк заключает, что Украина вполне могла бы зарабатывать 70 миллиардов долларов ежегодно, если бы полностью загрузила свою ГТС. Вместо этого, отмечает он, государство прогоняет только 40 миллиардов кубов газа при пропускной способности газопровода в более 200 миллиардов.

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