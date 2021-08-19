Зачем Зеленскому второй президентский срок и есть ли у него шансы быть избранным во второй раз? Об этом в программе « Ще не вмерла UA » Евгения Рыбчинского рассказал спикер Трехсторонней контактной группы, внештатный советник председателя Офиса Президента Украины по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны Алексей Арестович.

«Какая разумная альтернатива? Возвращение к старому - народ на это не пойдет. Возможно, он по-разному оценит деятельность Зеленского, потому что настоящие реформы всегда больно бьют по многим людям, и первоначальный энтузиазм может уйти. Но пока ругают главу государства в период между выборами - это одно отношение. А когда нужно выбирать промеж фамилий - происходит изменение политического поведения избирателя. Повторить историю с чертиком из табакерки, который выскочил?», - говорит он

Главное, чтобы эти выборы прошли без надрыва, продолжает политик.

«Чтобы это была постоянная процедура в демократическом государстве. Все понимают, что сработает много реформ, которые должны сработать за полтора – два года как раз к выборам. Их не специально туда оттеснили, чтобы была удачная избирательная кампания. Просто по календарю, по процедуре», - говорит он.

Как реформы меняют сознание людей, Арестович объяснил на конкретном примере.

«У меня друг – атошник и переселенец из Крыма, был двенадцатым в Соломенском районе в очереди на квартиру. Позвонили вчера, сказали: «Ты второй. А правительство выделило столько денег, что, пожалуй, ты в этом году получишь квартиру». Он - принципиальный противник Зеленского. Но когда говорят, что вы получите квартиру - у него просто переоценка ценностей пошла. И многое из этого догонит людей в масштабах государства за полтора - два года. Я думаю, люди оценят», - говорит Арестович.

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