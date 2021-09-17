Определенные торговые сферы Украина может использовать как оружие. Подробнее об этих экономических войнах рассказал экономист Юрий Атаманюк в своем блоге.

Атаманюк отмечает, что Украина вполне могла бы воспользоваться той ситуацией, что железная руда подорожала: она могла бы поднять цены на нее и на зерно.

Он подчеркивает, что государство имеет исходные данные для манипуляций и стоит действовать прагматично. «Монополия на цифровые технологии – это не оружие? Точно также квоты, тарифы – это все также экономические войны», - отмечает эксперт.

Также он отмечает, что все страны действуют в своих интересах, в частности, этим продиктовано желание ЕС быстрее достроить и запустить «Северный поток-2». «7 лет строился этот поток, а что построилось в Украине? Завод-терминал по сниженному газу? Нет, не построили», - возмущается экономист. За это время, подчеркивает Атаманюк, можно было бы хоть увеличить добычу газа в объемах. Вместо этого, говорит он, власть сидела сложа руки.

Как сообщала Politeka, Атаманюк заявил, что Украина не использует массу имеющихся возможностей.

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Также Politeka писала о том, что Атаманюк рассказал о важности среднего класса в развитии государства.