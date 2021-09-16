Україна не використовує масу наявних можливостей. Детальніше про ці перспективи розповів економіст Юрій Атаманюк у своєму блозі.
У приклад експерт наводить ті ж події в Афганістані. «Це був подарунок Зеленському перед зустріччю з Байденом», - переконаний він.
Атаманюк пояснює, що через це президент США значно втратив довіру, тому половина Сенату та Конгресу встала на бік України під час переговорів, а відтак можна піднімати різні питання. «Можна ставити питання про пролонгацію виплат за відсотками і виплат за зобов'язанням», - міркує економіст.
Також він зазначає, що замість піднімати питання щодо Північного потоку-2 варто було говорити про створення газотранспортного консорціуму з РФ та Німеччиною. Якби був консорціум, каже Атаманюк, Україна би не втратила свою ГТС.
Також експерт пропонує вимагати укласти певні домовленості щодо інвестицій на видобуток українських надр. «Це наша енергетична безпека і можливість – це як на блюдечку дано», - підкреслює він.
Пугачова в новому зухвалому образі притулилася до Галкіна на людях, з'явилося фото: "Виглядають як ровесники"
Найбагатша співачка України похвалилася новим захопленням, кадри: «Красивий хлопчик»
Осиротів маленький син: страшна хвороба забрала життя молодої харків'янки
Біженці з Афганістану поскаржилися на проблеми в Одесі: "Хотів влаштуватися продавцем, але..."
"Холостяк" Заливако потрапив під гнів українців через нове фото з Богдан: "Чому ваша Аня постійно..."
Отже, Атаманюк констатує, що все залежить від президента України та його оточення: або вони правильно скористаються ситуацією і посилять державу, або не зможуть цього зробити і багато втратять. «Україну Бог любить і завжди дає можливості, які ми, на жаль, весь час втрачаємо», - констатує економіст.
Як повідомляла Politeka, Атаманюк заявив, що через Північний потік-2 Україна втратила 5 млрд доларів на рік.
Також Politeka писала про те, що Атаманюк запропонував стратегію повернення Криму.