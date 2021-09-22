Политолог Руслан Бизяев в своем блоге «Исторические хроники» рассказал о сотрудничестве СССР с немецкой фирмой «Юнкерс» в сфере авиастроения и о создании совместной авиашколы в городе Липецке.

Он рассказал, что в 1921 г. советские представители вступили в переговоры с немецкой фирмой «Юнкерс» на предмет поставок в Россию самолетов и передовых технологий, а весной 1922 г. между советским правительством и фирмой «Юнкерс» был заключен предварительный договор о передаче фирме в аренду завода в Филях для производства своих машин.

«Помимо этого, фирма «Юнкерс» обязалась содействовать СССР в организации добычи алюминия и производства дюралюминиевых сплавов на территории страны, а также компании предлагалось наладить в СССР производство авиамоторов. Получив финансовые гарантии своего военного правительства, фирма дала согласие на дополнительные условия Советского Союза», - говорит политолог.

Бизяев отметил, что в 1924 г. фирма «Юнкерс» предложила СССР новый трехмоторный бомбардировщик. По словам политолога, чтобы обойти запрет на создание многомоторных самолетов в Германии, фирма «Юнкерс» начала собирать их на дочерних фирмах в Швеции. Он добавил, что советская авиация тогда еще не имела средних бомбардировщиков, и предложение фирмы «Юнкерс» было принято.

Также политолог рассказал, что Версальским договором в Германии запрещалось изготавливать самолеты класса «Валь», поэтому заказанные машины построили в Италии, а оттуда их морем переправили в один из черноморских портов.

«В начале 1930-х годов советские заказы спасли фирму «Хейнкель» от банкротства. В начале 1930 г. к Хейнкелю прибыл сам заместитель командующего ВВС СССР Алкснис с предложением изготовить летающую лодку корабельного базирования и катапульту к ней. Хейнкель согласился. Как уже говорилось, по условиям Версальского договора Германия не могла иметь военной авиации и, соответственно, готовить военных летчиков. Делали это немцы тайно в спортивных авиашколах, частных авиаклубах и в центре подготовки пилотов гражданской авиации», - рассказал Бизяев.

Однако, отметил политолог, подготовить таким образом полноценные кадры для ВВС было невозможно, и это привело руководство рейхсвера к идее создания секретных авиашкол за рубежом, где германские летчики смогли осваивать авиационное оружие и тактику боя в условиях, приближенных к реальным. По словам Бизяева, СССР был идеальным местом для такой школы как из-за обширности своей территории, так и из-за закрытости ее для журналистов и разведчиков стран Антанты, поэтому 15 апреля 1925 г. в Москве было подписано сверхсекретное соглашение о создании совместной авиашколы в городе Липецке.

Напомним, ранее для Politeka Бизяев рассказал о настроях сильных игроков международной арены после окончания Первой мировой войны и о том, когда стали понятны намерения Гитлера касательно предстоящей войны.

Кроме того, для Politeka Бизяев рассказал, как при помощи Соединенных Штатов Америки улучшалась армия СССР в 30-х годах ХХ века.