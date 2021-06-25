У своєму блозі «Історичні хроніки» політолог Руслан Бізяєв розповів про настрої сильних гравців міжнародної арени після закінчення Першої світової війни і про те, коли стали зрозумілі наміри Гітлера щодо наступної війни.

Як повідомляє Politeka.net, політолог розповів, що для США необхідно було за допомогою великої війни зруйнувати двох основних конкурентів – Британію в Європі і Японію в Азії. Під час війни Японію треба було спровокувати, а Британію виснажити, пояснив Бізяєв. Але для цього потрібні були інструменти, і тут інтереси США повністю збіглися з інтересами Сталіна, заявив політолог.

«Ще раз повторюся: Сталінський меч кувався в США. І кувався настільки якісно, ​​що навіть Гейнц Гудеріан змушений був визнати, що до 1937 року РККА стала найсильнішою армією Європи. Кувався, не дивлячись на страшну антибільшовицьку пропаганду і агітацію в самих Сполучених Штатах. «Цуценята Сталіна» свою справу знали і робили його якісно. Америка своїх не кидає. І навіть сталінські фортеля 1939-1940 року йому по великому рахунку зійшли з рук», - розповів Бізяєв.

Він нагадав, як США «покарали» СРСР за вторгнення до Фінляндії накладенням морального ембарго, на яке Сталіну було все одно. Про це депутатам ВР СРСР розповів Молотов в квітні 1940 року, зазначив політолог.

«Однак, незважаючи на всі зусилля, війна в Європі ніяк не хотіла розпалюватися. Взимку 1939 Гітлер збирався полюбовно домовитися з Польщею і все. І ось тоді щось і сталося. Що – поки з'ясовую. Хто, які сили впливу змусили Гітлера 8 березня виступити з програмною промовою?», - каже Бізяєв.

Він розповів, що 8 березня Гітлер виголосив промову на нараді вищих військових, економічних і партійних кіл Німеччини, яка намічала глобальну військову стратегію Німеччини. У ній, зазначив Бізяєв, Гітлер ні словом не згадав про СРСР. Про зміст промови на наступний день стало відомо в Лондоні, Вашингтоні та Москві, додав політолог.

«У цей день стало ясно: Адольф закусив вудила, повністю ламаючи всю британську стратегію після Версаля. Це війна. Хоча гармати ще мовчали. Гітлер зібрався почати Другу Світову Війну безвідносно укладення або неукладення Пакту зі Сталіним, навіть не озираючись на позицію СРСР», - заявив Бізяєв.

Раніше Politeka повідомляла, що Бізяєв розповів про італійський фашизм 30-х років ХХ століття.

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