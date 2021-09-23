Глава политической партии “Рідна країна” Николай Томенко в эфире программы “А как на самом деле" с Мирославой Бобровской рассказал, что то, будут ли досрочные выборы весной 2022 года, будет зависеть от принятия закона об олигархах.

"Ждать ли действительно на весну досрочных выборов. Этот олигархический закон — это альфа и омега нашего прогноза на весну. Если, например, он не проходит — ну, а что тогда президента, никто не слушается? Родная фракция не слушает, родная партия не слушает. Поэтому ясно, что он будет собирать, будет убеждать. Я думаю, что убеждения одни — что выборы", - сказал Николай Томенко.

Он отметил, что 70% нынешних депутатов от "Слуги народа" могут не переизбраться на второй срок после досрочных выборов. При этом есть два сценария развития события, в том числе и радикальный.

"Когда станет вопрос забрать мандат, или с отвращением проголосовать — думаю, они с отвращением проголосуют. Но, посмотрим, чем закончится... Многое готовится (к досрочным выборам, - ред.). Вы посмотрите и по риторике, и по рекламе в социальных сетях", - добавил Томенко.

Как сообщала Politeka, секретарь комитета Рады по нацбезопасности и обороне заявил, что закон об олигархах несовместим с демократией.

Также Politeka сообщала, кто в Раде "продинамил" голосования по закону об олигархах, и что изменится для украинских богачей.



