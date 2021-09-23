Верховна Рада України прийняла закон про деолігархізацію

Закон під назвою "Про запобігання загроз національній безпеці, пов'язаним з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну і політичну вагу в суспільному житті (олігархів)", підтримали 279 депутатів з фракцій" Слуга народу "(229 голосів) і груп "Довіра" (15), "За Майбутнє" (18) і "Голос" (11). З позафракційних нардепів проголосували шість.

Не віддали за законопроект жодного голосу "Опозиційна платформа – за життя", "Європейська солідарність" та "Батьківщина". Результати голосування виглядають досить красномовно.

Документ, прийнятий у першому читанні, спікер направив до Венеціанської комісії на експертизу. 22 вересня він заявив, що залежно від висновків експертів Ради Європи, закон можуть переглянути. Висновок Венеціанської комісії має надійти в грудні.

До другого читання документа депутати подали понад 1200 поправок.

Опозиціонери вимагали розгляду всіх поправок до проекту, проте розгляд проходив за скороченою процедурою. Це викликало обурення і навіть спроби блокувати трибуну.

Закон набирає чинності на наступний день після його опублікування і вводиться в дію через шість місяців з дня набрання ним чинності. Закон втрачає силу через 10 років з дня введення його в дію.

Відповідно до закону, підставою для включення до реєстру олігархів, який формує і веде Рада національної безпеки і оборони (РНБО), є будь-які три з чотирьох умов: значний вплив на ЗМІ, участь у політичному житті, бенефіціарне володіння компанією-монополістом і стан понад 1 млн прожиткових мінімумів (близько $83 млн за поточним курсом).

Згідно із законопроектом, олігархам забороняється:

1) робити внески у будь-якій формі на підтримку політичних партій, до виборчих фондів кандидатів (крім власного виборчого фонду), політичних партій під час виборчого процесу;

2) бути покупцем (бенефіціаром покупця) у процесі приватизації об'єктів великої приватизації;

3) фінансувати будь-яку політичну агітацію, або проведення мітингів або демонстрацій з політичними вимогами.

Олігархи також будуть зобов'язані подавати декларації про доходи, які подають чиновники згідно з антикорупційним законодавством.

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