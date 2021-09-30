Экономист Юрий Атаманюк в эфире программы “А как на самом деле" с Мирославой Бобровской рассказал, как Украине развить свой аграрный потенциал и стать мировым поставщиком продуктов.

“Очень богатая страна. Прежде всего, человеческий потенциал. Аграрный потенциал у нас колоссальный. В мире угроза продовольственной безопасности. О которой думает тот же Китай, страны Персидского залива. А мы демонстрируем какую-то примитивную экономику. Мы в 21 веке, страна, которая участвовала в запуске человека в космос, космическая промышленность была — мы экспортируем сырье, а не готовую продукцию”, - сказал Юрий Атаманюк.

Он отметил, что страны Персидского залива не постеснялись создать ОПЕК — Организацию стран — экспортёров нефти, и теперь могут контролировать нефть.

“Кто самые крупные экспортеры зерна в мире? Казахстан, Россия, Украина, Аргентина. Нужно делать аграрный ОПЕК, чтобы через это тоже контролировать мировые цены на зерно, и свои интересы в этом получать. А то у нас так, все что делается в аграрном секторе, у нас не поддерживается переработка, мы не защищаем свой рынок от польского масла, от словацкой колбасы, от китайских консервов каких-то. Мы никак не защищаем свой рынок. Мы отправляем сырье, никак не стимулируя, не проводя никакую политику, чтобы это сырье перерабатывалось тут”, - добавил Атаманюк.

По его словам, нужно создавать технопарки и давать секторальные льготы для тех, кто хочет перерабатывать продукцию.

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