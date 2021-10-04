Экономист Юрий Атаманюк рассказал, что Украина раньше была очень влиятельной из-за своей газотранспортной системы, от которой зависела Европа и Россия.

Об этом он рассказал в своём блоге .

«Все страны в мире используют данные богом им возможности. Украина имела самое большое геополитическое оружие в Европе – это наша газотранспортная система. Потому что мы были монополистами и имели самую сильную позицию против россиян, потому что они никуда не могли деть свой газ», - отметил Атаманюк.

Как отметил эксперт, Европа не имела никакой альтернативы, потому что никакой сжиженный газ из Катара или Алжира не мог заменить газ с нашей газотранспортной системы.

«Мы имели это оружие 25 лет до того, когда начали строить Турецкий и Северный потоки. У нас привычка, всё время народу, чтобы обдурить, рассказывать, что кто-то виноват: либо предыдущая власть, либо Москва, либо Берлин – новый тренд», - сказал Атаманюк.

По мнению экономиста, Украина имела большую значимость, когда наша газотранспортная система активно использовалась, а сейчас наша власть лишь ищет виноватых.

Как сообщала Politeka, Атаманюк прокомментировал ситуацию с мировой экономикой: денежная эмиссия, инфляция, подорожание .