Экономист Юрий Атаманюк рассказал о неверной политике власти в плане налоговой политики, которая, по его словам, мешает развитию страны.

Об этом он рассказал в своём блоге.

«К сожалению, мы отправили книгу Ли Куан Ю (членам правительства, - Ред.), а люди не дошли до неё: у них на столе лежит книга «Чиполлино», где вводят налоги на воздух, солнце и прогулку – мы движемся 7 лет этим путем», - отметил Атаманюк.

По словам эксперта, государство создало финансовое давление не на олигархов, а на частных предпринимателей. Как отметил экономист, было введено военный сбор, подоходный налог на банковские вклады, что охладило банковскую систему, которая подпитывает бизнес.

«Начали вводить налог на недвижимость, землю и увеличивать ставки. Есть два варианта: шейх, который является монархом своей страны, может раздать детям квоты, заняться портом, нефтепереработкой и у всех виллы, счета в швейцарских банках, а народ как ездил на верблюдах, так и продолжал бы ездить», - подчеркнул Атаманюк.

Как отметил экономист, а также есть другой подход, результат которого можно увидеть в Дубае. По словам эксперта, Украина, к сожалению, поступила, как в первом подходе.

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