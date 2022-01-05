Политический аналитик Руслан Бизяев рассказал, какое ключевое событие в прошлом году может обернуться серьезными последствиями и в 2022 году, и во всех последующих.

Об этом он рассказал в программе «Politeka Online».

Как отмечает аналитик, самым большим политическим результатом 2021 года является выработка новой концепции сосуществования. «Все международные встречи в прошедшем году были посвящены именно этому. Решалось, по каким правилам мы будем играть», - рассказывает он.

Также одним из ключевых событий 2021 года Руслан Бизяев называет проведение Всемирного экономического форума в Сингапуре. «Он определил противоречие между желаемым и действительным – между переходом на шестой технологический уклад и реальностью, с которой мы столкнулись в этом календарном году», - объясняет он.

Эксперт констатирует, что на сегодняшний день ключевым энергоносителем и в дальнейшем остаются углеводороды, они и оказывают непосредственное влияние на экономику. В то же время он акцентирует внимание на том, что ускорить процесс не удалось, все попытки провалились и в ближайшие три месяца будет видно, готовы ли мировые финансовые группы его продолжать. «Опыт Европы показывает, что наличие атомных электростанций стабилизирует экономику страны, - подчеркивает Руслан Бизяев.

В частности, он говорит о Германии и Франции: Германия, отказавшись от атомной энергетики, натолкнулась на невероятный энергетический кризис, а во Франции и дальше работают атомные станции и государство инвестирует в малые энергоблоки. В то же время аналитик акцентирует внимание на том, что Германия из-за своего решения потеряла сотни миллиардов евро.

Как сообщала Politeka, Бортник заявил, что состояние украинской экономики в 2022 году будет зависеть от пандемии коронавируса.

Также Politeka писала о том, что Бортник рассказал о самых важных событиях в Украине за 2021 год.

https://youtu.be/-r3F5Aik1sM