Военный эксперт объяснил, могут ли в россии объявить всеобщую мобилизацию 9 мая.

Насколько вероятна всеобщая мобилизация в россии для войны с "нацистами всего мира", которую, по мнению министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, путин может объявить 9 мая, оценил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов оценил в интервью Politeka Online.

«Для путина – это примерно выстрел в голову, если выйти на трибуну и сказать, что мы объявляем новую войну. Он эту войну не может объявить нормально. Вы ж посмотрите, войны нету, есть специальная военная операция», - заявил эксперт.

Жданов отметил, что такое заявление не имеет логики, поскольку рушит миф о несокрушимости российской армии.

«Это может стать черным лебедем для путина», - отметил он.

При этом Жданов обратил внимание также на то как осторожно с этим поступают в российских областях, граничащих с Украиной.

«…как они сильно эту операцию под чужим флагом тянут, и как они сильно готовят общество к тому, что ввиду якобы террористической деятельности Украины может быть введено военное положение и объявлена общая мобилизация. Только в приграничных областях», - заявил военный эксперт.

«Поэтому, я не думаю, что это возможно и тем более, что на 9 мая, когда они должны чествовать какую-то победу. А вместо победы он принесет разочарование – новая война», - подытожил Олег Жданов.

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