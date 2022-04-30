Мобилизация - это возможность для российского руководства «выдоить» последнее из населения, которое и так стремительно беднеет. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк на своей странице в Twitter.

«Многие сегодня пытаются осмыслить вероятность мобилизации в России с точки зрения военной, экономической и политической логики. Но нужно понимать, что российская государственная машина мыслит немного другими категориями, а именно — коррупционной логикой», - написал советник руководителя ОП.

Подоляк сравнил российское руководство с пауками в банке.

«Мобилизация в России — это национальный стартап, возможность выдоить последние накопления с населения, котрое беднеет. «Плати или умрешь». Силовики собрались "обилечивать" призывников, а полицейское руководство уже считает свой %. Пауки в банке готовятся начать жрать друг друга», - отметил советник главы ОП Украины.

Отметим, об общем объявлении всеобщей мобилизации в России в последнее время говорят все чаще. В частности министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Россия может использовать празднование 9 мая, чтобы объявить о массовой мобилизации резервов для войны с Украиной.

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