Политолог Вадим Карасёв объяснил, какие факторы включает в себя политика государства во время войны.

Об этом он рассказал на канале «Politeka online».

«Политика включает несколько факторов: дипломатический, внешнеполитический и экономический факторы. Военные – воюют, а дипломаты и президент работают», - отметил Вадим Карасёв.

По словам эксперта, во время войны все сферы в государстве взаимосвязаны: для того, чтобы дать тем же военным оружие, нужно дать соответствующее указание дипломатам, а также другим структурам – всё работает в одной большой цепочке.

«Нужно учитывать, что происходит в мире, а также настроения в странах, которые являются нашими партнерами: у немцев и итальянцев одна позиция, а у американцев –другая», - подчеркнул Вадим Карасёв.

Как отметил политолог, политика и война – тесно связаны, потому что президент страны, исходя из сводок военных командующих, формирует следующие цели, а также основываясь на политических интересах государства.

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