Об этом он рассказал на канале «Politeka online».
«Политика включает несколько факторов: дипломатический, внешнеполитический и экономический факторы. Военные – воюют, а дипломаты и президент работают», - отметил Вадим Карасёв.
По словам эксперта, во время войны все сферы в государстве взаимосвязаны: для того, чтобы дать тем же военным оружие, нужно дать соответствующее указание дипломатам, а также другим структурам – всё работает в одной большой цепочке.
«Нужно учитывать, что происходит в мире, а также настроения в странах, которые являются нашими партнерами: у немцев и итальянцев одна позиция, а у американцев –другая», - подчеркнул Вадим Карасёв.
Как отметил политолог, политика и война – тесно связаны, потому что президент страны, исходя из сводок военных командующих, формирует следующие цели, а также основываясь на политических интересах государства.
Зеленский впервые заговорил о болезни путина и чего нужно на самом деле бояться: "Есть большая..."
"Как действующий вулкан": под оккупированным Донецком гремят взрывы, людей срочно эвакуируют
"Невероятный скандал": актрисы "Дизель шоу" устроили разбор полетов прямо на сцене, видео
Группа "Антитела" сообщила о личном горе, не стало известного музыканта: "Мы будем очень скучать!"
Жена продюсера "Квартал 95" в прозрачном корсете не оставила шансов: "Какая женщина..."
Как сообщала Politeka, Андрей Сидельников заявил, что бешенные деньги дали возможность власти россии просто покупать людей.
Также Politeka публиковала слова Андрея Вигиринского: Великобритания – это страна с четко определенными стратегическими интересами.