Об этом он рассказал на своем канале.
«Общества там нет, поэтому оно реагировать никак не будет. Это крепостное население, они будут реагировать так, как им скажут. А им скажут, что это специально продуманная операция (отступление с Херсона – Ред.), опять же будут говорить, что это жест доброй воли. Я не знаю, что они там напридумывают», - сообщил Гарри Табах.
По словам американского военного, в россии исторически так сложилось, что общество не привыкло как-то реагировать на действия своего правительства. Как отметил Гарри Табах, это стало заметно даже тогда, когда начались какие-то бунты в россии против мобилизации, на которые вышло небольшое количество женщин, а мужчины сразу же сбежали с россии.
«Вот такое общество. Там нет людей, которые, как украинцы, готовы бунтовать или показывать свое недовольство перед властью», - заявил Гарри Табах.
Как писала ранее Politeka, оккупанты в панике обсуждают колоссальные потери и новую проблему: «Больше, чем первая Чечня».
Ситуация критическая: как правильно пользоваться электроэнергией после обстрелов, обнародован график
"Идут жестокие бои": оккупанты пытаются окружить ВСУ, названо опасное направление
"Разведка понимает": украинцы раскусили подлый замысел оккупантов в Херсоне, где опустели блокопсты
"Сидели бы дома - жили бы дальше": жуткую находку обнаружили на месте крушения вертолета рф
"Вечная память": звезда "Евровидения" Руслана поделилась трагическим известием с украинцами
Также Politeka сообщала, что Кремль готовится ко второй волне мобилизации, у россиян паника: «Терпите дальше, рабы».