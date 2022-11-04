Американский военный Гарри Табах сообщил, что в россии общество реагирует на события так, как прикажет власть.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Общества там нет, поэтому оно реагировать никак не будет. Это крепостное население, они будут реагировать так, как им скажут. А им скажут, что это специально продуманная операция (отступление с Херсона – Ред.), опять же будут говорить, что это жест доброй воли. Я не знаю, что они там напридумывают», - сообщил Гарри Табах.

По словам американского военного, в россии исторически так сложилось, что общество не привыкло как-то реагировать на действия своего правительства. Как отметил Гарри Табах, это стало заметно даже тогда, когда начались какие-то бунты в россии против мобилизации, на которые вышло небольшое количество женщин, а мужчины сразу же сбежали с россии.

«Вот такое общество. Там нет людей, которые, как украинцы, готовы бунтовать или показывать свое недовольство перед властью», - заявил Гарри Табах.

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